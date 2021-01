Scuola, domani le superiori riaprono a metà solo in 3 Regioni, Proteste di studenti e prof (Di domenica 10 gennaio 2021) In Valle D'Aosta, Toscana e Abruzzo lezioni in presenza al 50 per cento. Rinvii negli altri territori. E i ragazzi si organizzano: tra lezioni in piazza e presidi Leggi su repubblica (Di domenica 10 gennaio 2021) In Valle D'Aosta, Toscana e Abruzzo lezioni in presenza al 50 per cento. Rinvii negli altri territori. E i ragazzi si organizzano: tra lezioni in piazza e presidi

