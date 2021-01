Ricordando David Bowie | i suoi migliori album | da Ziggy Stardust a Blackstar

Leggi su movieplayer

(Di domenica 10 gennaio 2021) Il 10 gennaio 2016 ci lasciava: dai classici Hunky Dory eal commiato di, ripercorriamo idella sua straordinaria carriera. Forse in alcun caso, nella storia del rock, si era assistito a una compenetrazione fra il proprio testamento musicale e la fine di un percorso di vita come quella messa in atto daalla vigilia della sua dipartita, il 10 gennaio 2016. Da quel giorno i versi e le immagini di Lazarus, e con essi l'intero, hanno assunto un'ulteriore, inesorabile portata emotiva per tutti coloro che hanno amato: che si trattasse dei fan di lunga data, quelli cresciuti ammirando ...