Primo week end di gare per gli sciatori campani a Roccaraso (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoccaraso – Finalmente parte la stagione agonistica col Primo week end di gare riservato alla categoria ragazzi e allievi (13-16 anni), con due gare organizzate a Roccaraso dal Sai Napoli . In palio il trofeo “Alessandra Gambardella”, vinto nello slalom Gigante dal tredicenne Luigi Attanasio, dello sci club Settecolli, che nella classifica assoluta, ha sbaragliato anche gli avversari più grandi di lui. Trionfo anche per Carlotta Caloro dello Sci club Napoli e Francesco Marasco del Sai che hanno vinto sia lo slalom di sabato, sia il gigante di domenica, dominando la categoria allievi. Tra le ragazze, invece, la vittoria è andata ad Alice Caronti, dello sci club 3punto3, nel Gigante e a Semire Daudi dello sci club Aremogna, tra i pali stretti. Lo “speciale” ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Finalmente parte la stagione agonistica colend diriservato alla categoria ragazzi e allievi (13-16 anni), con dueorganizzate adal Sai Napoli . In palio il trofeo “Alessandra Gambardella”, vinto nello slalom Gigante dal tredicenne Luigi Attanasio, dello sci club Settecolli, che nella classifica assoluta, ha sbaragliato anche gli avversari più grandi di lui. Trionfo anche per Carlotta Caloro dello Sci club Napoli e Francesco Marasco del Sai che hanno vinto sia lo slalom di sabato, sia il gigante di domenica, dominando la categoria allievi. Tra le ragazze, invece, la vittoria è andata ad Alice Caronti, dello sci club 3punto3, nel Gigante e a Semire Daudi dello sci club Aremogna, tra i pali stretti. Lo “speciale” ...

ViviCampania : Primo week end di gare per gli sciatori campani a Roccaraso - - destro_gloria : Manca solo una settimana e 5 giorni all’ uscita del mio primo set per @SuicideGirls !! Non sto nella pelle se volet… - GiovanniMario12 : RT @Inter: ?? | ESPORTS Grazie ai risultati del week end manteniamo il primo posto nella Divisione 1 della Conference 3 in South America ???… - MirkoCapaldi : RT @Inter: ?? | ESPORTS Grazie ai risultati del week end manteniamo il primo posto nella Divisione 1 della Conference 3 in South America ???… - EasyGadget_ID : RT @Inter: ?? | ESPORTS Grazie ai risultati del week end manteniamo il primo posto nella Divisione 1 della Conference 3 in South America ???… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo week Al via al primo week-end di saldi anche a Mondovì (FOTO) TargatoCn.it Al via al primo week-end di saldi anche a Mondovì (FOTO)

Il Piemonte, dopo la partenza ufficiale dello lo scorso 7 gennaio, affronta il primo week-end di saldi. Anche a Mondovì, come annunciato dall'associazione "La Funicolare", nelle giornate di ieri e ogg ...

MotoGP, Valentino Rossi: “2021 sfida difficile, so dove migliorare”

Valentino Rossi affronterà la stagione MotoGP 2021 con i colori del team Petronas SRT. L'obiettivo è migliorare nelle qualifiche per conquistare il podio.

Il Piemonte, dopo la partenza ufficiale dello lo scorso 7 gennaio, affronta il primo week-end di saldi. Anche a Mondovì, come annunciato dall'associazione "La Funicolare", nelle giornate di ieri e ogg ...Valentino Rossi affronterà la stagione MotoGP 2021 con i colori del team Petronas SRT. L'obiettivo è migliorare nelle qualifiche per conquistare il podio.