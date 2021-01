Pagelle Juventus-Sassuolo 3-1 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di domenica 10 gennaio 2021) Lee ildi, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di-21. All’Allianz Stadium lavince soffrendo nonostante la superiorità numerica. Ai ragazzi di Pirlo servono le tre reti di Danilo, Ramsey e Cristiano Ronaldo per neutralizzare il momentaneo pareggio dei neroverdi a firma di Defrel. Grande partita per la squadra di De Zerbi che lotta sino all’ultimo quasi dimenticandosi del rosso sventolato a Obiang per un brutto fallo ai danni di Dybala, provvedimento preso dopo revisione Var. VIDEO – HIGHLIGHTS3-1(4-4-2): Szczesny 6; Danilo 7.5, ...

GoalItalia : Le pagelle di #JuveSassuolo: Danilo devastante [@romeoagresti] ?? - GoalItalia : Le pagelle di #MilanJuve: ?? Chiesa imprendibile ?? Calabria promosso da mediano ?? Hernandez irriconoscibile ?? Ben… - Eurosport_IT : Kulusevski ?? Danilo ?? Locatelli ?? Le pagelle di Juventus-Sassuolo ??? #SerieA | #JuveSassuolo - calciodangolo_ : ??#JuveSassuolo 3-1: #Danilo è l'MVP, #Obiang disastroso e spericolato. Le pagelle del match?? - elreybianconero : Le pagelle del REY post Juventus - Sassuolo.?? Siete d'accordo sui migliori e i peggiori? ?? Dite la vostra nei comm… -

La Juventus vince, faticando, contro un ottimo Sassuolo in inferiorità numerica per un tempo di gioco intero grazie alle reti di Danilo, Aaron Ramsey e Cristiano Ronaldo ...PAGELLE JUVENTUS SASSUOLO – Partita difficilissima per gli uomini di Pirlo. Juventus-Sassuolo spettacolare sul piano del gioco. I neroverdi di De Zerbi in 10 dal primo tempo per espulsione di Obiang r ...