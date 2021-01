Pagamento affitto negozi: stop rate per lockdown? La sentenza apripista (Di domenica 10 gennaio 2021) La più recente giurisprudenza sta facendo luce anche sulla prassi dei contratti e rapporti di affitto tra proprietario dell’immobile e negoziante affittuario, con specifico riferimento agli ultimi mesi di lockdown causa coronavirus. Il contributo dei giudici è significativo perché di fatto apre alla tutela del negoziante ed affittuario moroso, inadempiente agli obblighi di Pagamento dei canoni, causa chiusura negozi e conseguente perdita del volume d’affari. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sulle regole generali in tema di affitto immobile e Pagamento in ritardo, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Pagamento affitto negozi e coronavirus: il ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 10 gennaio 2021) La più recente giurisprudenza sta facendo luce anche sulla prassi dei contratti e rapporti ditra proprietario dell’immobile eante affittuario, con specifico riferimento agli ultimi mesi dicausa coronavirus. Il contributo dei giudici è significativo perché di fatto apre alla tutela delante ed affittuario moroso, inadempiente agli obblighi didei canoni, causa chiusurae conseguente perdita del volume d’affari. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sulle regole generali in tema diimmobile ein ritardo, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newse coronavirus: il ...

zazoomblog : Crisi di liquidità e affitto o cambiali: nessun pagamento con coronavirus - #Crisi #liquidità #affitto #cambiali: - sangimignanocom : ???? Attenzione ???? il 30 Gennaio 2021 scade il termine, pena decadenza del beneficio, per presentare le ricevute… - CronacadiRa : In difficoltà con il pagamento dell'affitto? Come ottenere il contributo. Ampliata la platea dei beneficiari a chi,… - roberto27069042 : @mazzettam @AndreaGiuricin @checovenier l'affitto non è un affare, c'e un bene tangibile che io socializzo in cambi… - lanuovariviera : Ultimi giorni nei box della piccola pesca, e l'Autorità Portuale chiede l'affitto agli operatori. Olivieri furioso:… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagamento affitto Ravenna. Pagamento affitto. Ampliata la platea dei beneficiari a chi, causa emergenza Covid, ha perso reddito ravennanotizie.it Affitti: l’inquilino non paga? Tuteliamoci così

Per limitare i danni causati dalle morosità conviene premunirci, attivando già dalla stipula del contratto una serie di garanzie. Ricorrendo, se possibile, ad una fideiussione preferibilmete bancaria, ...

Blocco sfratti, Gagliardi (Cambiamo!): «Governo trovi soluzione che va bene a tutti»

«E’ giusto che si pensi alle difficoltà di chi ora non può pagare un affitto ma è altrettanto giusto non penalizzare i proprietari di immobili che tra mille sacrifici e senza incassare gli affitti con ...

