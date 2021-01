Milik Juventus, “Tuttosport” svela: pista calda, ultimatum a De Laurentiis (Di domenica 10 gennaio 2021) Milik Juventus – Nelle ultime settimane, tanti sono i calciatori accostati alla Juventus. Come sappiamo Paratici va a caccia di una quarta punta, visto che in rosa i soli Ronaldo, Morata e Dybala non bastano. La Juve cerca un calciatore che per caratteristiche possa sostituire Morata dunque una punta d’area di rigore. I nomi sono tanti, da Llorente a Pellè, fino ad arrivare agli ultimi calciatori accostati alla vecchia signora. Scamacca e Milik. Il polacco torna prepotentemente in orbita Juve. Milik Juventus, possibile colpo a zero Novità importanti nelle ultime ore sul polacco. “Più si avvicina il 31 gennaio e più si scalda la zona Milik”, scrive “Tuttosport”. L’attaccante polacco, fuori lista nel Napoli, a giugno potrà liberarsi a ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 10 gennaio 2021)– Nelle ultime settimane, tanti sono i calciatori accostati alla. Come sappiamo Paratici va a caccia di una quarta punta, visto che in rosa i soli Ronaldo, Morata e Dybala non bastano. La Juve cerca un calciatore che per caratteristiche possa sostituire Morata dunque una punta d’area di rigore. I nomi sono tanti, da Llorente a Pellè, fino ad arrivare agli ultimi calciatori accostati alla vecchia signora. Scamacca e. Il polacco torna prepotentemente in orbita Juve., possibile colpo a zero Novità importanti nelle ultime ore sul polacco. “Più si avvicina il 31 gennaio e più si sla zona”, scrive “”. L’attaccante polacco, fuori lista nel Napoli, a giugno potrà liberarsi a ...

