L'infortunio di Dybala, anche la Joya out in Juventus-Sassuolo (Di domenica 10 gennaio 2021) L'infortunio di Dybala preoccupa la Juventus. I bianconeri sono in campo per la 17esima giornata del campionato di Serie A, ma devono fare i conti con problemi di formazione. La squadra di Andrea Pirlo ha intenzione di conquistare i tre punti contro il Sassuolo, l'obiettivo è rispondere al Milan ed accorciare dall'Inter. L'infortunio di Dybala Al 19? L'infortunio di McKennie, al suo posto è entrato Ramsey. Finita? Macchè. Un altro infortunio condiziona le scelte di Andrea Pirlo, poco prima del 45? anche Dybala è stato costretto al cambio per un problema fisico, dentro Kulusevski. Guai per la Juventus, contro il Sassuolo ed anche per le prossime partite.

