La responsabilità dei genitori per gli illeciti dei minori su internet (Di domenica 10 gennaio 2021) Matteo Santini - I vantaggi e le problematiche connesse all'uso delle nuove tecnologie da parte dei minori e le diverse responsabilità civili e penali dei genitori per gli illeciti commessi dai figli. Leggi su studiocataldi (Di domenica 10 gennaio 2021) Matteo Santini - I vantaggi e le problematiche connesse all'uso delle nuove tecnologie da parte deie le diversecivili e penali deiper glicommessi dai figli.

Radio1Rai : #Profughi respinti in #Croazia: 'Crisi umanitaria senza precedenti. C'è una responsabilità europea. Ci chiediamo se… - ladyonorato : Clausole di esenzione di responsabilità... immunità giurisdizionale... saranno per caso queste le clausole contenut… - fattoquotidiano : STRAGE DI BOLOGNA 'Strage buona per tutte le piste pur di negare responsabilità dei neri, servizi e istituzioni' - messina_oggi : (Uil: 'Tempesta Covid, pesanti responsabilità dei vertici Asp, basta show di De Luca') - - katiaKaska : RT @AntonellaNapoli: Centinaia di persone intrappolate in un inferno di ghiaccio e fango con temperature sotto zero e tormente di neve. Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : responsabilità dei Covid: la chiusura delle sale da gioco e la crescita delle scommesse online Fortune Italia