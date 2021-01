Inter Juventus streaming e diretta tv: dove vederla (Di domenica 10 gennaio 2021) Domenica 17 gennaio 2021 alle ore 20,45 Inter Juventus scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 18esima giornata della Serie A 2020-2021 che – vista l’emergenza Covid-19 (Coronavirus) – si giocherà a porte chiuse, quindi senza spettatori. dove sarà possibile vedere Inter Juventus in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita del massimo campionato italiano nel dettaglio: In tv La partita di Serie A tra Inter e Juventus sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con Interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il ... Leggi su tpi (Di domenica 10 gennaio 2021) Domenica 17 gennaio 2021 alle ore 20,45scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 18esima giornata della Serie A 2020-2021 che – vista l’emergenza Covid-19 (Coronavirus) – si giocherà a porte chiuse, quindi senza spettatori.sarà possibile vederein tv e live? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come evedere la partita del massimo campionato italiano nel dettaglio: In tv La partita di Serie A trasarà visibile intv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita conviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juventus Serie A: dove vedere Milan-Torino, Roma-Inter, Juventus-Sassuolo e le altre partite in tv e streaming Corriere della Sera Serie A, lunch match di fuoco tra Roma e Inter, chiude la Juve: il programma completo del 17° turno

Giornata importante e ricca di sfide interessanti quella di oggi per il campionato di Serie A. Si proseguirà poi con la gara tra Udinese e Napoli con i partenopei in cerca di riscatto dopo la ...

Allerta gialla, due bianconeri rischiano di saltare l'Inter

Pericolo giallo in casa Juventus in vista della sfida con l'Inter. Sono due i giocatori bianconeri in diffida: si tratta di Danilo e Adrien Rabiot. Nella sfida di stasera contro il ...

