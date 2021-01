**Governo: Castelli, 'subito scostamento bilancio, basta con pseudo crisi'** (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Continuo, ogni giorno, a leggere i molti messaggi che mi arrivano, dai gestori degli impianti di sci e dai suoi insegnanti, da imprese che non sono riuscite a pagare alcune tasse o hanno una mole di cartelle che vorrebbero mettere a posto con il Fisco, o da parte di tante attività che, nel 2020, hanno perso davvero tanto e non hanno ricevuto ristori, perché come Stato non li abbiamo fatti chiudere. Ricevo anche telefonate da sindaci, che devono chiudere i conti e vogliono continuare a garantire tutti i servizi pubblici essenziali". Così il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, in un post sui social. "A tutti loro dobbiamo dare ulteriori risposte, ora. E per farlo è necessario che il Parlamento approvi quanto prima un nuovo scostamento di bilancio. Adesso si deve accelerare e dobbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Continuo, ogni giorno, a leggere i molti messaggi che mi arrivano, dai gestori degli impianti di sci e dai suoi insegnanti, da imprese che non sono riuscite a pagare alcune tasse o hanno una mole di cartelle che vorrebbero mettere a posto con il Fisco, o da parte di tante attività che, nel 2020, hanno perso davvero tanto e non hanno ricevuto ristori, perché come Stato non li abbiamo fatti chiudere. Ricevo anche telefonate da sindaci, che devono chiudere i conti e vogliono continuare a garantire tutti i servizi pubblici essenziali". Così il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura, in un post sui social. "A tutti loro dobbiamo dare ulteriori risposte, ora. E per farlo è necessario che il Parlamento approvi quanto prima un nuovodi. Adesso si deve accelerare e dobbiamo ...

La vice al MEF: "Adesso si deve accelerare e dobbiamo chiudere entro fine mese, per dare un nuovo sostegno alle imprese" ...

Nuove chiusure del Governo ma i Ristori sono un fantasma. Mentre il Parlamento brucia i fondi

Cinque regioni sono già arancioni e si va verso nuove strette, ma il governo tace su nuovi aiuti. Il Parlamento ha prosciugato il fondo della manovra in bonus per occhiali, rubinetti e auto elettriche ...

La vice al MEF: "Adesso si deve accelerare e dobbiamo chiudere entro fine mese, per dare un nuovo sostegno alle imprese" ...Cinque regioni sono già arancioni e si va verso nuove strette, ma il governo tace su nuovi aiuti. Il Parlamento ha prosciugato il fondo della manovra in bonus per occhiali, rubinetti e auto elettriche ...