Gattuso conferma: «Osimhen ha ancora il covid e non sta bene con la spalla» (Di domenica 10 gennaio 2021) Preoccupa non poco il Napoli l’assenza di Victor Osimhen, dal momento che il tecnico ha dovuto reinventarsi completamente il reparto offensivo per la contemporanea mancanza di Mertens e a quanto pare bisognerà attendere ancora un bel po’ per il suo ritorno in campo. Ai microfoni di Sky al termine della gara contro l’Udinese il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha confermato che le condizioni di Osimhen non sono ancora ottimali «Osimhen sta ancora lavorando a casa per il covid, ma non sta ancora bene con la spalla» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 gennaio 2021) Preoccupa non poco il Napoli l’assenza di Victor, dal momento che il tecnico ha dovuto reinventarsi completamente il reparto offensivo per la contemporanea mancanza di Mertens e a quanto pare bisognerà attendereun bel po’ per il suo ritorno in campo. Ai microfoni di Sky al termine della gara contro l’Udinese il tecnico del Napoli Rinohato che le condizioni dinon sonoottimali «stalavorando a casa per il, ma non stacon la» L'articolo ilNapolista.

Salvato95551627 : RT @napolista: #Gattuso conferma: «#Osimhen ha ancora il covid e non sta bene con la spalla» Il tecnico del Napoli a Sky ha confermato que… - napolista : #Gattuso conferma: «#Osimhen ha ancora il covid e non sta bene con la spalla» Il tecnico del Napoli a Sky ha confe… - massimo_mariano : @RafAuriemma Maksimovic?Io lo sparerei,giocatore inutile e presuntuoso!via!!..oggi invece c’è la conferma che abbia… - phildancefc : #UdineseNapoli Oggi abbiamo avuto la conferma che Gattuso purtroppo non è cosa mettere uno che non ha mai giocato i… - Jacop83 : @FidoRossonero @MilanNewsit Se vabbè...??????? come giocavano da Dio Suso e Bonaventura prima che ogni evidenza venis… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso conferma Mandragora piace al Napoli, l'agente conferma: "Lanciato messaggi d'amore, Gattuso lo apprezza" TUTTO mercato WEB Gattuso conferma: «Osimhen ha ancora il covid e non sta bene con la spalla»

Il tecnico del Napoli a Sky ha confermato quello che si temeva: per il rientro dell'attaccante bisognerà attendere ancora molto ...

Sky: “Torregrossa alla Samp, via alle visite mediche: l’affare ora è confermato”

Come raccontato da Sky Sport, Ernesto Torregrossa si può considerare un nuovo acquisto della Sampdoria. L’attaccante lascia il Brescia e oggi ha sostenuto le visite mediche coi ...

Il tecnico del Napoli a Sky ha confermato quello che si temeva: per il rientro dell'attaccante bisognerà attendere ancora molto ...Come raccontato da Sky Sport, Ernesto Torregrossa si può considerare un nuovo acquisto della Sampdoria. L’attaccante lascia il Brescia e oggi ha sostenuto le visite mediche coi ...