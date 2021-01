Fuga da Facebook. Ecco perché dovremmo andarcene tutti quanti su Gab (o dove volete voi) (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen – Su queste pagine da un paio di anni, assieme a qualche altra realtà del mondo sovranista italiano, avevamo provato ad avvertire la classe politica nazionale della marea che sarebbe arrivata, del pericolo intrinseco che la libertà concessa ai social e alle multinazionali dell’infosfera dagli Stati nazionali rappresentava per la democrazia. Ma forse tutti noi, anche i più paranoici avevano mancato un dato importante: la rapidità con cui la tempesta si sarebbe scatenata. I social e il totalitarismo liberal Un totalitarismo liberal fatto di povertà e bispensiero divenuto pervasivo e quasi perfetto in pochissimo tempo: avevamo visto il pericolo che la Tecnica svincolata da un’etica, da una politica, poteva rappresentare, ma nessuno si aspettava una tale rapidità. Un anno fa stavamo combattendo perchè Facebook aveva oscurato le pagine di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen – Su queste pagine da un paio di anni, assieme a qualche altra realtà del mondo sovranista italiano, avevamo provato ad avvertire la classe politica nazionale della marea che sarebbe arrivata, del pericolo intrinseco che la libertà concessa ai social e alle multinazionali dell’infosfera dagli Stati nazionali rappresentava per la democrazia. Ma forsenoi, anche i più paranoici avevano mancato un dato importante: la rapidità con cui la tempesta si sarebbe scatenata. I social e il totalitarismo liberal Un totalitarismo liberal fatto di povertà e bispensiero divenuto pervasivo e quasi perfetto in pochissimo tempo: avevamo visto il pericolo che la Tecnica svincolata da un’etica, da una politica, poteva rappresentare, ma nessuno si aspettava una tale rapidità. Un anno fa stavamo combattendo perchèaveva oscurato le pagine di ...

