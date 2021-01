Demiral torna titolare contro la ex: dopo un mese tocca a lui (Di domenica 10 gennaio 2021) tocca di nuovo a Demiral. dopo un mese, il turco torna a guidare la difesa della Juve. E Chiellini continua a scaldarsi Una difesa rivoluzionaria, per l’ennesima volta in stagione. contro il Sassuolo sarà Demiral, il grande ex della sfida, a guidare la difesa. Toccherà a lui – come ha spiegato anche Andrea Pirlo – viste le defezioni a causa del Covid-19. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS VAI SU JUVENEWS24 Assenti, infatti, Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt. Sulle fasce, dunque, spazio ancora una volta a Danilo e Frabotta, mentre come centrali toccherà a Bonucci, alle prese con gli straordinari, e al turco. Chiellini intanto si scalda per tornare titolare, magari in una delle prossime sfide ravvicinate. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021)di nuovo aun, il turcoa guidare la difesa della Juve. E Chiellini continua a scaldarsi Una difesa rivoluzionaria, per l’ennesima volta in stagione.il Sassuolo sarà, il grande ex della sfida, a guidare la difesa. Toccherà a lui – come ha spiegato anche Andrea Pirlo – viste le defezioni a causa del Covid-19. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS VAI SU JUVENEWS24 Assenti, infatti, Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt. Sulle fasce, dunque, spazio ancora una volta a Danilo e Frabotta, mentre come centrali toccherà a Bonucci, alle prese con gli straordinari, e al turco. Chiellini intanto si scalda perre, magari in una delle prossime sfide ravvicinate. Leggi su Calcionews24.com

Tocca di nuovo a Demiral. Dopo un mese, il turco torna a guidare la difesa della Juve. E Chiellini continua a scaldarsi ...

Pirlo perde i pezzi: positivo al Covid anche De Ligt

TORINO. Nuovo caso di coronavirus, il terzo nel giro di pochi giorni, alla Juventus. A quelli di Alex Sandro e Cuadrado, rilevati prima della trasferta contro il Milan, si è aggiunto ieri pomeriggio q ...

