Conte ter o governissimo? Cinque scenari per una crisi

(Di domenica 10 gennaio 2021) Nessuna novità concreta, neppure oggi, almeno in apparenza. A ormai più di un mese di distanza dall’avvio delle ostilità all’interno della maggioranza giallorossa – che può essere fissato al 9 dicembre scorso quando Matteo Renzi intervenne in Senato per rispondere a Giuseppesulla governance del Recovery Fund – laappare ancora lontana da un atterraggio politico e istituzionale. Solo rumors, voci, ipotesi. E poi dichiarazioni pubbliche che sembrano sempre preludere a una rottura immediata, salvo poi lasciare spazio all’ennesimo tentativo di mediazione. Come quella di giornata pronunciata dal presidente di Italia viva, Ettore Rosato: “È il presidente del Consiglio a staccare la spina del governo, non noi. Ci ha detto che ci vedremo in aula sfidandoci? Va bene. Utilizzeremo la dialettica e i nostri numeri per vedere chi ha ragione rispetto ai ...