Atletico Madrid in difficoltà: la neve blocca gli allenamenti (Di domenica 10 gennaio 2021) In Spagna c'è una squadra sola al comando: l'Atletico Madrid. Tuttavia i Colchoneros non sono ancora in fuga. Colpa del calendario, che li ha costretti, per il momento, a saltare tre gare. Una di queste è quella con l'Athletic Bilbao, slittata a causa della violenta nevicata caduta in Spagna e in particolar modo nella capitale. Ma le brutte notizie per la squadra di Diego Simeone non finiscono qui: infatti, l'inagibilità dell'impianto di allenamento ha costretto la squadra a sospendere le sedute collettive. La gara contro il Siviglia è dietro l'angolo e l'Atletico rischia davvero di presentarsi al match senza il canonico avvicinamento per preparare la partita. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021) In Spagna c'è una squadra sola al comando: l'. Tuttavia i Colchoneros non sono ancora in fuga. Colpa del calendario, che li ha costretti, per il momento, a saltare tre gare. Una di queste è quella con l'Athletic Bilbao, slittata a causa della violenta nevicata caduta in Spagna e in particolar modo nella capitale. Ma le brutte notizie per la squadra di Diego Simeone non finiscono qui: infatti, l'inagibilità dell'impianto di allenamento ha costretto la squadra a sospendere le sedute collettive. La gara contro il Siviglia è dietro l'angolo e l'rischia davvero di presentarsi al match senza il canonico avvicinamento per preparare la partita. ITA Sport Press.

DiMarzio : Le offerte di Atletico Madrid e Marsiglia (rifiutate) e la richiesta del Napoli: #Milik, gli aggiornamenti sul futu… - ItaSportPress : Atletico Madrid in difficoltà: la neve blocca gli allenamenti - - forzagranata1 : ?? #CALCIO 'Atletico Madrid, arriva Dembélé: accordo trovato con il Lione' Come riporta As, l'attaccante è atteso i… - sportli26181512 : 'Atletico Madrid, arriva Dembélé: accordo trovato con il Lione': Come riporta As, l'attaccante è atteso in Spagna p… - lilmxrix : AGOTADA LA CAMISETA DEL REAL DE MADRID HAHAHAHAHHHHAAHAHAHAHAH GRANDE @cristobalsoria #LaLigaSantander #Atletico -