Amadeus: “Abba a Sanremo? Uniche notizie ufficiali le do io” (Di domenica 10 gennaio 2021) “Gli Abba al festival? Le Uniche notizie ufficiali sono quelle che do io. Le altre possono essere desideri oppure sono invenzioni”. Amadeus commenta così con l’Adnkronos l’indiscrezione di un possibile approdo della leggendaria band svedese al festival di Sanremo. A lanciare l’indiscrezione di un Amadeus determinato a portare la band di ‘Mamma Mia’ sul palco dell’Ariston è stato ieri il programma di Radio2 “Sanremo di sabato”. “Ho letto addirittura che l’avrei detto io ma io invece non c’ero”, conclude il conduttore e direttore artistico del festival. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 10 gennaio 2021) “Glial festival? Lesono quelle che do io. Le altre possono essere desideri oppure sono invenzioni”.commenta così con l’Adnkronos l’indiscrezione di un possibile approdo della leggendaria band svedese al festival di. A lanciare l’indiscrezione di undeterminato a portare la band di ‘Mamma Mia’ sul palco dell’Ariston è stato ieri il programma di Radio2 “di sabato”. “Ho letto addirittura che l’avrei detto io ma io invece non c’ero”, conclude il conduttore e direttore artistico del festival. Funweek.

