A Salerno per rubare due auto, napoletano arrestato dopo un inseguimento (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Scene da film quelle che si sono viste ieri per le strade di Salerno, precisamente in via Laspro, dove gli agenti di polizia hanno inseguito una Audi Q3 e una Citroen C3, inizialmente fuggite all’alt intimato. Le due vetture erano state rubate e allora è scattato l’inseguimento, con in conducente della Q3 che ha cercato di speronare la volante, salvo poi venire fermato. dopo una breve fuga a piedi, l’uomo è stato bloccato, arrestato e identificato in R. M., napoletano classe 1972, residente a Scampia e già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati (rapina, estorsione e furto di autovetture). L’uomo è stato arrestato, su disposizione del pubblico ministero, ed è stato condotto presso il carcere di Fuorni. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Scene da film quelle che si sono viste ieri per le strade di, precisamente in via Laspro, dove gli agenti di polizia hanno inseguito una Audi Q3 e una Citroen C3, inizialmente fuggite all’alt intimato. Le due vetture erano state rubate e allora è scattato l’, con in conducente della Q3 che ha cercato di speronare la volante, salvo poi venire fermato.una breve fuga a piedi, l’uomo è stato bloccato,e identificato in R. M.,classe 1972, residente a Scampia e già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati (rapina, estorsione e furto divetture). L’uomo è stato, su disposizione del pubblico ministero, ed è stato condotto presso il carcere di Fuorni. ...

curvanord967 : RT @dea_channel: trattamento ai guteli per sua divinità Sabrina Salerno @SabrinaSalerno ???????????? - TonyDP73 : RT @dea_channel: trattamento ai guteli per sua divinità Sabrina Salerno @SabrinaSalerno ???????????? - dea_channel : trattamento ai guteli per sua divinità Sabrina Salerno @SabrinaSalerno ???????????? - myriam_salerno : RT @santegidionews: Emergenza freddo per chi non ha casa: indirizzi per aiutare e centri di raccolta - am_hildegard : La collaborazione tra Alberto Salerno e il grande cantautore Mango ha dato alla luce canzoni di una bellezza fuori… -