Vite al Limite | Renee Biran | ex modella curvy ossessionata dal cibo

Leggi su ck12

(Di sabato 9 gennaio 2021) Tra le storie dial, c’è quella di: exdal, la sua difficile vita oggi. (Facebook)Il reality showaldocumenta i sacrifici fatti da molte persone che cercano di perdere peso. I partecipanti tentano di perdere qualche chilo prima di sottoporsi a un intervento chirurgico. Leggi anche: Lisa Fleming dialè morta: ma le repliche vanno in onda Mentre molti riescono a cambiare la loro vita, alcuni ancora lottano dopo la loro perdita di peso. Sfortunatamente,rientra in quest’ultima categoria. Finora infatti i suoi sforzi non hanno ottenuto forse i ...