Ultime Notizie Roma del 09-01-2021 ore 15 | 10

(Di sabato 9 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione in studio con voi per questo sabato c’è Francesco Vitale allarme in Indonesia dopo che si sono persi i contatti con il volo stringtie haare j182 sulla rotta Jakarta pontianak un Boeing 737 con 62 persone a bordo avviate le ricerche le tv indonesiane riferiscono che un pescatore nell’aria di mare al largo di Giacarta ha raccontato di aver visto un Aereo cade in mare dopo una picchiata secondo i media locali l’aereo sarebbe sparito dai radar dopo 4 minuti dal decollo il sito flightradar24 riporta che ha perso Oltre 3000 metri di altitudine in meno di un minuto l’attenzione va tenuta alta e le restrizioni sono l’arma fondamentale ancora per qualche mese le vaccinazioni a quota 500.000 sono partite bene ma si è ancora all’inizio del percorso con le dosi che sono limitateche ...