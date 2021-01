Trump: non sarò a insediamento di Biden. Pelosi: 'è pericoloso, via i codici nucleari' (Di sabato 9 gennaio 2021) Twitter intanto chiuderdefinitivamente l'account del presidente: il rischio che inciti la violenza. La presidente della Camera ha invitato i militari a vigilare su the Donald adducendo la pericolosità ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 9 gennaio 2021) Twitter intanto chiuderdefinitivamente l'account del presidente: il rischio che inciti la violenza. La presidente della Camera ha invitato i militari a vigilare su the Donald adducendo la pericolosità ...

borghi_claudio : Altro errore di Trump? Consentire che i social potessero censurarlo in questo modo così becero. Impossibile che non… - stanzaselvaggia : Comunque deve essere dura passare dall’essere quello che ha il pulsante dell’atomica a quello che non ha più manco… - VittorioSgarbi : #america #censura Due società private, Facebook e Twitter (che non fanno mistero di sostenere politicamente i democ… - RobbsRoys : Amici capisco tutto, è ovvio che a Trump qualche rotella manchi, però questo accanimento sinceramente non lo capisc… - CaprioliDavide : @pbecchi Amico mio e tutto secondo i piani Trump lo aveva detto già mesi fa che sarebbe successo .... arriveranno g… -