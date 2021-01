The Undoing: recensione primi due episodi della miniserie HBO (Di sabato 9 gennaio 2021) I primi due episodi della miniserie The Undoing non tradiscono l’attesa e si confermano per essere l’inizio di una serie thriller psicologica mozzafiato che tiene in tensione per tutto il tempo e rinvia con trepidante attesa alle prossime puntate. Previste per venerdì 15 gennaio sempre su Sky Atlantic. Come sono andati i primi due episodi di The Undoing? La Kidman protagonista indiscussa dei primi due episodi di The Undoing si conferma quale una delle migliori attrici al mondo e ricopre alla perfezione uno dei suoi ruoli prediletti quello di madre amorevole e donna risoluta e forte pronta a sostenere la sua famiglia e a combattere per i suoi ideali. Bravo anche Grant meno avvezzo ai ruoli seriosi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021) IdueThenon tradiscono l’attesa e si confermano per essere l’inizio di una serie thriller psicologica mozzafiato che tiene in tensione per tutto il tempo e rinvia con trepidante attesa alle prossime puntate. Previste per venerdì 15 gennaio sempre su Sky Atlantic. Come sono andati iduedi The? La Kidman protagonista indiscussa deiduedi Thesi conferma quale una delle migliori attrici al mondo e ricopre alla perfezione uno dei suoi ruoli prediletti quello di madre amorevole e donna risoluta e forte pronta a sostenere la sua famiglia e a combattere per i suoi ideali. Bravo anche Grant meno avvezzo ai ruoli seriosi ...

