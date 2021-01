Strage di Viareggio: numerosi striscioni di protesta in città contro sentenza Cassazione (Di sabato 9 gennaio 2021) Esplode la rabbia dei cittadini e dei parenti delle vittime per protesta contro la sentenza della Cassazione che ha praticamente dichiarato la prescrizione del reato di omicidio colposo Leggi su firenzepost (Di sabato 9 gennaio 2021) Esplode la rabbia dei cittadini e dei parenti delle vittime perladellache ha praticamente dichiarato la prescrizione del reato di omicidio colposo

matteosalvinimi : Strage di #Viareggio, per la Cassazione processo da rifare e omicidi colposi prescritti. Vergogna! 32 morti senza… - Agenzia_Ansa : Strage stazione #Viareggio, prescritti gli omicidi colposi. La Cassazione riapre il processo anche per l'ex ad di F… - petergomezblog : La strage di Viareggio senza colpevoli. In Cassazione prescritti gli omicidi colposi delle 32 vittime. Appello bis… - marisameli2 : RT @petergomezblog: Strage ferroviaria di #Viareggio, i familiari dei morti e le vittime: “La #prescrizione ha stravolto il processo. Inuti… - sweetsuicides : RT @trecarte: La strage di #Viareggio e le liberalizzazioni Da figlio di ferrovieri provo a spiegare perchè non troveremo un colpevole né… -