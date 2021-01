Serie A, Benevento-Atalanta 1-4: show di Ilicic e la Dea vola, Inzaghi si arrende a Gasperini (Di sabato 9 gennaio 2021) L'Atalanta archivia la pratica Benevento con un secco 4-1 a domicilio.Gli orobici ritrovano la classe cristallina di Josip Ilicic che nel corso del primo tempo (30') si inventa un gol da vero e proprio campione: si sbarazza dell'intera difesa di casa e supera Montipò grazie anche a una piccola deviazione. Al 5' della ripresa i sanniti trovano la via del pari grazie a Marco Sau che deposita in scivolata su traversone dalla sinistra di Pastina. La Dea però ha tanta qualità e la vince in due minuti: tra il 70' e il 71' le realizzazioni di Toloi e di Zapata chiudono il match. Il punto esclamativo definitivo lo mette il solito Muriel che all'85' insacca con un destro giro preciso dal limite dell'area. Successo importante per i bergamaschi che raggiungono quota 31 in classifica scavalcando momentaneamente la Juventus.MC ... Leggi su mediagol (Di sabato 9 gennaio 2021) L'archivia la praticacon un secco 4-1 a domicilio.Gli orobici ritrovano la classe cristallina di Josipche nel corso del primo tempo (30') si inventa un gol da vero e proprio campione: si sbarazza dell'intera difesa di casa e supera Montipò grazie anche a una piccola deviazione. Al 5' della ripresa i sanniti trovano la via del pari grazie a Marco Sau che deposita in scita su traversone dalla sinistra di Pastina. La Dea però ha tanta qualità e la vince in due minuti: tra il 70' e il 71' le realizzazioni di Toloi e di Zapata chiudono il match. Il punto esclamativo definitivo lo mette il solito Muriel che all'85' insacca con un destro giro preciso dal limite dell'area. Successo importante per i bergamaschi che raggiungono quota 31 in classifica scavalcando momentaneamente la Juventus.MC ...

TuttoMercatoWeb : Benevento, Foggia: 'Pinamonti e Reynolds ci interessano, ma non sono ancora affari chiusi' - Eurosport_IT : Terza vittoria di fila per l'Atalanta, Muriel ancora in gol entrando dalla panchina ???? #SerieA |… - TuttoMercatoWeb : Atalanta inarrestabile nel segno di Ilicic: poker al Benevento, terzo successo di fila per Gasp - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Benevento-Atalanta 1-4 - Fprime86 : RT @SkySport: BENEVENTO-ATALANTA 1-4 Risultato finale ? ? #Ilicic (30') ? #Sau (50') ? #Toloi (70') ? #Zapata (71') ? #Muriel (86') ? ?? h… -