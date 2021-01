Scuola | Moretti Pd | ' vaccini in via prioritaria subito dopo sanitari e soggetti a rischio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Vaccinare prima possibile gli studenti, gli insegnanti e il personale scolastico". Per uscire da un'emergenza che daa si sta trasformando in sociale, l'europarlamentare del Pd Alessandrachiede al commissario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri di "prevedere la vaccinazione del compartoimmediatamenteil personaleo e i, come gli anziani". “Restano troppe incertezze e differenze di approccio da parte del governo, delle autoritàe, delle regioni. I trasporti sono uno dei punti deboli e, pur essendoci stati il tempo e le risorse per riorganizzare i percorsi casa-, le regioni, a cui compete la materia, non sono state in grado di ...