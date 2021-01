Running | annullata la Napoli Half Marathon 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 9 gennaio 2021) Gli organizzatori della, una delle mezze maratone più attese della prima parte di stagione ed in calendario per il prossimo 28 febbraio, hanno alzato bandiera bianca. La pandemia in corso rende troppo complicata l’organizzazione in sicurezza di un evento che lo scorso anno aveva radunato nel capoluogo partenopeo atleti provenienti da tutta Europa. Di seguito le parti salienti del comunicato stampa rilasciato da Piero Capalbo, presidente del comitato organizzatore: “Cari runner, cari amici, Il 2020 è ormai alle spalle. Un anno durissimo che ha sconvolto le nostre vite costringendoci a ripensarle, ma senza mai intaccare la nostra passione per la corsa, per lo star bene, per la cura del benessere fisico che è la risposta più efficace a quanto di tragico ha interessato e continua a interessare il pianeta. A due mesi ...