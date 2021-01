LIVE Slittino | Singolo maschile Sigulda 2021 in DIRETTA | si parte in Lettonia | in palio anche le medaglie continentali!

(Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, TV e streaming 10:29 Ecco i pettorali degli azzurri: Lukas Gufler (1), Kevin Fischnaller (19) e Dominik Fischnaller (31). 10:27 Gli altri atleti da tenere d’occhio per il podio sono i tedeschi Johannes Ludwing e Max Langenhan, i russi Semen Pavlichenko e Roman Repilov e l’austriaco Jonas Mueller. 10:24 I favori del pronostico sono tutti dalladi Felix Loch: il tedesco ha avuto un inizio di stagione impressionante e ha collezionato la bellezza di sei successi su sette gare disputate e, nea dirlo, si trova nettamente in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. 10:21 L’Italia punta tutto su Dominik Fischnaller, detentore del titolo europeo, ma potrà contaresu Kevin Fischnaller e Lukas Gufler. 10:18 Appuntamento ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali di oggi (sabato 9 gennaio). Piatto ricchissimo per ...Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa di Coppa del Mondo di slittino, che oggi prenderà il via a Sigulda ...