Le zone gialle e arancioni fino al 15 gennaio (Di sabato 9 gennaio 2021) Il ministro della salute ha firmato un’ordinanza che stabilisce che dall’11 gennaio cinque regioni saranno in zona arancione. Il resto d’Italia sarà in zona gialla “rinforzata”. Il 9 e 10 gennaio 2021 tutta Italia è in zona arancione. Leggi Leggi su internazionale (Di sabato 9 gennaio 2021) Il ministro della salute ha firmato un’ordinanza che stabilisce che dall’11cinque regioni saranno in zona arancione. Il resto d’Italia sarà in zona gialla “rinforzata”. Il 9 e 102021 tutta Italia è in zona arancione. Leggi

LegaSalvini : COVID, I DATI CHE INCHIODANO IL GOVERNO. IL SISTEMA DEI COLORI NON FUNZIONA - ricpuglisi : L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro di retroscena di Guerzoni e Sarzanini su zone gialle rosse e arancioni - GiulioCentemero : ?? Palese e dannosa la non-strategia del governo contro il #Covid ???? i dati sono in aumento. ?? A quasi un anno dall… - itsGygyyx : RT @liamvoice_: ?Colore regioni da domenica: Nuove zone arancioni: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto in zona arancione.… - smilypapiking : RT @ricpuglisi: L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro di retroscena di Guerzoni e Sarzanini su zone gialle rosse e aranc… -

Ultime Notizie dalla rete : zone gialle Zone gialle e arancioni: cosa cambia da lunedì, regione per regione dissapore Lombardia in zona arancione fino al 15 gennaio: ecco cosa cambia

Nuove limitazioni in base ai dati del monitoraggio Iss, possibile ulteriore stretta dal 16 gennaio. Fontana: il modello a zone crea danni. Boccia: evita il lockdown ...

Covid, dalle nuove zone alla didattica a distanza: ecco tutte le nuove norme

A seguito delle festività natalizie, il Governo ha varato un nuovo decreto-legge per traghettare il Paese fino a metà gennaio quando verranno stabilite le nuove ...

Nuove limitazioni in base ai dati del monitoraggio Iss, possibile ulteriore stretta dal 16 gennaio. Fontana: il modello a zone crea danni. Boccia: evita il lockdown ...A seguito delle festività natalizie, il Governo ha varato un nuovo decreto-legge per traghettare il Paese fino a metà gennaio quando verranno stabilite le nuove ...