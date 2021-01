Lazio, Inzaghi: 'Siamo in ritardo, ma possiamo recuperare' (Di sabato 9 gennaio 2021) L'esigenza di fare punti, prima di ogni altra cosa. Perché la Lazio è attardata in classifica e perché sarebbe importantissimo arrivare al derby con altri tre punti in classifica. Dal match di domani ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 gennaio 2021) L'esigenza di fare punti, prima di ogni altra cosa. Perché laè attardata in classifica e perché sarebbe importantissimo arrivare al derby con altri tre punti in classifica. Dal match di domani ...

giornali_it : Lazio, Inzaghi: «Battiamo il Parma, poi testa al derby» #9gennaio #QuotidianiNazionali #IlMessaggero #Sport - TweetNotizie : Lazio, Inzaghi: «Battiamo il Parma, poi testa al derby» - MCalcioNews : Lazio, Inzaghi: 'Lulic sta recuperando. Domani gara difficile' ? - sportli26181512 : Inzaghi: “Siamo in ritardo, ma possiamo recuperare”: Inzaghi: “Siamo in ritardo, ma possiamo recuperare” Per la sfi… - CinqueNews : #Lazio - Inzaghi: «Siamo in ritardo ma c’è tempo per rimediare» -