L'assessora come lo Sciamano Jake Angeli: 'Fb bannerà pure me?' (Di sabato 9 gennaio 2021) È polemica a Perugia dopo che l'assessora comunale allo sport e al commercio, Clara Pastorelli, di Fratelli d'Italia, ha pubblicato nelle storie del suo profilo Facebook un post che fa riferimento ... Leggi su leggo (Di sabato 9 gennaio 2021) È polemica a Perugia dopo che l'comunale allo sport e al commercio, Clara Pastorelli, di Fratelli d'Italia, ha pubblicato nelle storie del suo profilo Facebook un post che fa riferimento ...

