Elettra Lamborghini, confessione inattesa: “Vi svelo tutto” (Di sabato 9 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elettra Lamborghini è sempre e comunque una protagonista. Ma che cosa ha rivelato questa volta la giovane ereditiera? Ecco le sue parole. Elettra Lamborghini. Basterebbe anche solo e soltanto il suo nome per far scatenare un’infinità di voci, rumors e indiscrezioni. La cantante, che oggi sarà protagonista di ‘Affari tuoi – Viva gli sposi’, infatti Leggi su youmovies (Di sabato 9 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è sempre e comunque una protagonista. Ma che cosa ha rivelato questa volta la giovane ereditiera? Ecco le sue parole.. Basterebbe anche solo e soltanto il suo nome per far scatenare un’infinità di voci, rumors e indiscrezioni. La cantante, che oggi sarà protagonista di ‘Affari tuoi – Viva gli sposi’, infatti

Noovyis : (Affari tuoi - Viva gli Sposi!: Elettra Lamborghini e Gabriel Garko ospiti della terza puntata, stasera su Rai1) P… - StefanoGrassia : Cameramen per favore non distrarti sempre, devi stare fisso su Elettra Lamborghini. LE BASI. #elettralamborghini #AffariTuoi @ElettraLambo - mony_carmy : Io che come ogni anno sogno che qualcuno che mi inviti a #CePostaPerTe per farmi incontrare uno di sti manzi, nel d… - voglioamarmi : Elettra Lamborghini ad “#AffariTuoi ”?? è sempre più perfetta - softtlou_ : elettra elettra lamborghini -