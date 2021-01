Diffusi nomi studenti “disagiati”: Link accusa Alma Mater (Di sabato 9 gennaio 2021) L’Università di Bologna divulga nomi e indirizzi di 1.000 studenti in condizioni disagiate: la denuncia del collettivo Link nomi e indirizzi email di studenti “in condizioni disagiate” divulgati insieme a un messaggio istituzionale dell’Ateneo di Bologna: a puntare il dito contro l’Alma Mater è il collettivo Link, che parla di “grave violazione della privacy“. La segnalazione… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 9 gennaio 2021) L’Università di Bologna divulgae indirizzi di 1.000in condizioni disagiate: la denuncia del collettivoe indirizzi email di“in condizioni disagiate” divulgati insieme a un messaggio istituzionale dell’Ateneo di Bologna: a puntare il dito contro l’è il collettivo, che parla di “grave violazione della privacy“. La segnalazione… L'articolo Corriere Nazionale.

occhio_notizie : Quali sono i nomi più diffusi in Italia? E quali nomi salgono sul podio 2020? - occhio_notizie : Quali sono i nomi più diffusi in Italia? E quali nomi salgono sul podio 2020? - almightyxlouu : @lxsatomlinson non ha capito che olivia è uno dei nomi più diffusi nei paesi anglofoni - occhio_notizie : Quali sono i nomi più diffusi in Italia? E quali nomi salgono sul podio 2020? -