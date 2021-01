Cede parcheggio dell’ospedale del Mare

(Di sabato 9 gennaio 2021) Poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia quanto accaduto ieri all’ospedale del, nella frazione Ponticelli di Napoli. A causa di un cedimento determinato – a quanto pare – da infiltrazioni si è aperta un’ampia voragine che ha letteralmente inghiottito parte deldel, profonda una votagine di circa una ventina di metri e ampia circa 2000 metri quadrati. Il boato è stato avvertito tra le 6:30 e 6:45 all’interno dell’areavisitatorideldi Ponticelli. Non si registrano persone coinvolte anche se alcune autovetture, quattro dovrebbero essere, sono finite nella voragine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

Maryeterngif1 : NAPOLI OSPEDALE DEL MARE .SI APRE UNA MEGA VORAGINE CEDE UN PARCHEGGIO - PRIMA DI TUTTO GLI ITALIANI… - teleischia : UN BOATO E POI UN ENORME CRATERE. OSPEDALE DEL MARE: CEDE L’AREA PARCHEGGIO - Notiziedi_it : Milano, cede grata di aerazione nel parcheggio di un centro commerciale: due uomini cadono nel vuoto - RedazioneLaNews : #Milano Milano, cede la grata del parcheggio: due ragazzi precipitano, portati in ospedale - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Milano Fumano una sigaretta nel parcheggio, cede grata e cadono nel vuoto: gravi -

Ultime Notizie dalla rete : Cede parcheggio

Il Fatto Quotidiano

Tre auto nell’apertura, ampia duemila metri quadrati e profonda dodici. Il cedimento potrebbe essere legato a infiltrazioni d’acqua piovana ...Se c’è una delibera che sintetizza lo stile dell’amministrazione Ascione è quella del «Parcheggio di via Zampa», “secretata” per un mese dopo l’approvazione in consiglio. Lo hanno intuito anche le for ...