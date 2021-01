Bergomi e lo scudetto: «Juve favorito, ma Inter, Milan e Napoli se la giocano» (Di sabato 9 gennaio 2021) Beppe Bergomi ha parlato della lotta scudetto, facendo la sua favorita per la vittoria finale Beppe Bergomi si racconta a Gazzetta dello sport, o meglio, esprime il proprio pensiero in merito alla lotta scudetto. LEGGI L’InterVISTA COMPLETA SU Milan NEWS 24 «Vedo sempre la Juve davanti a tutte, per qualità e profondità della rosa. Poi Inter, Milan e Napoli possono giocarsi le loro carte, ma tra loro si equivalgono. E pure Atalanta e Roma non sono certo lontane. Il problema dell’Inter per me in questo momento è il punto di partenza della critica: l’uscita dalla Champions ha portato a pensare che siccome ha fatto investimenti e ha un allenatore vincente, ora deve vincere per forza. Ma non è così». Leggi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Beppeha parlato della lotta, facendo la sua favorita per la vittoria finale Beppesi racconta a Gazzetta dello sport, o meglio, esprime il proprio pensiero in merito alla lotta. LEGGI L’VISTA COMPLETA SUNEWS 24 «Vedo sempre ladavanti a tutte, per qualità e profondità della rosa. Poipossono giocarsi le loro carte, ma tra loro si equivalgono. E pure Atalanta e Roma non sono certo lontane. Il problema dell’per me in questo momento è il punto di partenza della critica: l’uscita dalla Champions ha portato a pensare che siccome ha fatto investimenti e ha un allenatore vincente, ora deve vincere per forza. Ma non è così». Leggi ...

