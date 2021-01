Barbara D’Urso, il ritocco evidente non piace ai followers: pioggia di critiche (Di sabato 9 gennaio 2021) Lontano dalla tv per la pausa natalizia Barbara D’Urso non manca di monopolizzare l’attenzione su di se attraverso l’uso corretto dei social. La presentatrice icona di Mediaset, volto di punta… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 9 gennaio 2021) Lontano dalla tv per la pausa natalizianon manca di monopolizzare l’attenzione su di se attraverso l’uso corretto dei social. La presentatrice icona di Mediaset, volto di punta… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

AlessandraFort1 : Twitter che si permette di cancellare e bannare a vita Trump........ e continua a tenere barbara d’urso che posta s… - davided81 : Mediaset spinge via la D'urso per una mega serata dedicata a Papa Francesco per una intervista, film e dibattito co… - BruNO16503135 : @CorvinoSantino Appunto per questo che ci sono programmi del calibro di porta a porta, GF, Barbara D'Urso. - GiorgioPasta : @jinfry_77_ @Figa_Nana @BACARDI Beh con Barbara D'Urso stai peggiorando la situazione ?????? - mvvnligvt : in che senso barbara d’urso ha l’età di mia nonna ma se comparate sembrano mamma e figlia ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero