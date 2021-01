Atalanta, i due capolavori di Gasperini: il recupero di Ilicic e la «diagnosi» sul Papu. Ora la Coppa, grande occasione (Di sabato 9 gennaio 2021) Impressionante, caso mai fosse ancora possibile impressionarsi per questa Atalanta. Ma non troviamo una parola diversa per definire la forza che questa squadra ha saputo mettere in campo a Benevento. Perché nessuna partita è mai facile: bisogna renderle facili. Ma … Leggi su ecodibergamo (Di sabato 9 gennaio 2021) Impressionante, caso mai fosse ancora possibile impressionarsi per questa. Ma non troviamo una parola diversa per definire la forza che questa squadra ha saputo mettere in campo a Benevento. Perché nessuna partita è mai facile: bisogna renderle facili. Ma …

Atalanta_BC : ??????? A lezione dal Profesor!!! Magia di #Ilicic, che dribbla due uomini in area e infila sul primo palo!!! ??????? A l… - Atalanta_BC : ???? Cross spaziale di #Ilicic per #Zapata, che non sbaglia a due passi da Montipò!!! ???? Amazing Ilicic cross for Zap… - MandyFresco : RT @90_ordnasselA: Atalanta a -6 dal fantasmagorico Milan e che fra due settimane incontrerà a Milano. La prima in classifica dista solo 6… - orang3county : Come anche la Ligue 1 con le due partite del Marsiglia e la Serie A con la gara dell'Atalanta e quella tra Juventus… - gesalquadrato : RT @90_ordnasselA: Atalanta a -6 dal fantasmagorico Milan e che fra due settimane incontrerà a Milano. La prima in classifica dista solo 6… -