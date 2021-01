Zona arancione, cinque regioni cambiano colore dal 10 gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Da lunedì prossimo alcune parti d’Italia finiranno in Zona arancione. Quali sono e perché è giunta questa scelta dal Ministero della Salute. È ufficiale la notizia per la quale in Zona arancione finiranno diverse regioni, a partire da domenica 10 gennaio 2021. Si tratta di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia. Lo ha fatto sapere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Da lunedì prossimo alcune parti d’Italia finiranno in. Quali sono e perché è giunta questa scelta dal Ministero della Salute. È ufficiale la notizia per la quale infiniranno diverse, a partire da domenica 102021. Si tratta di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia. Lo ha fatto sapere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

