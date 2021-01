Wi-Fi 6: internet si fa ancora più veloce con la tecnologia in arrivo (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Wi-Fi Alliance ha iniziato la procedura di certificazione univoca per i dispositivi Wi-Fi 6E, spianando la strada per l'adozione rapida di applicazioni internet senza fili in grado di sfruttare le potenzialità dei 6GHz. Wi-Fi 6 rappresenta un passo in avanti nelle comunicazioni wireless, e va a sovrapporsi in maniera complementare alla tecnologia 5G, di modo da potenziare la velocità delle connessioni ma anche la capacità, diminuendo al contempo la latenza. Wi-Fi 6 andrà a inserirsi sul mercato come standard libero, in contrapposizione a soluzioni proprietarie, private o altri standard quali ad esempio il Bluetooth. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Wi-Fi Alliance ha iniziato la procedura di certificazione univoca per i dispositivi Wi-Fi 6E, spianando la strada per l'adozione rapida di applicazionisenza fili in grado di sfruttare le potenzialità dei 6GHz. Wi-Fi 6 rappresenta un passo in avanti nelle comunicazioni wireless, e va a sovrapporsi in maniera complementare alla5G, di modo da potenziare la velocità delle connessioni ma anche la capacità, diminuendo al contempo la latenza. Wi-Fi 6 andrà a inserirsi sul mercato come standard libero, in contrapposizione a soluzioni proprietarie, private o altri standard quali ad esempio il Bluetooth. Leggi altro...

borghi_claudio : @Gondor18140506 @Patty_Rose_L @franzal68 @livedisagree1 @REstaCorporate @RuRoc3 @ArcoForte1918 Ma all'epoca non c'e… - Eurogamer_it : #WiFi6: internet si fa ancora più veloce con la tecnologia in arrivo - RiccardoCekka : Giorno 17 senza conessione. I tecnici fanno finta di venire e spariscono, il servizio clienti non smette di ripeter… - PalinMagazine : Palin non è fatto per gli spazi chiusi perché è di larghe vedute, odia gli acquari e adora gli oceani. Un pesce nav… - nonexpedit : @ginosa15 Sì ma internet non ha bisogno di 'politiche liberali'. Internet è, ancora residualmente, il Far West. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : internet ancora Altro giro di vite per internet in Cina: pubblicate nuove regole askanews Covid spinge gli ascolti dei tg, notiziari alti come nel 2010

Numeri che non si vedevano dal 2010. Il Covid ha riportato indietro le lancette dell'orologio fino ai tempi in cui i tg facevano la parte del leone nell'informazione, quando ancora siti internet e soc ...

Offerte Bonus Internet: le migliori promozioni per avere il contributo a Gennaio 2021

L'incentivo per attivare una rete internet per le famiglie a basso reddito è stato rinnovato. Ecco le migliori offerte per ottenere fino a 500 euro di bonus ...

Numeri che non si vedevano dal 2010. Il Covid ha riportato indietro le lancette dell'orologio fino ai tempi in cui i tg facevano la parte del leone nell'informazione, quando ancora siti internet e soc ...L'incentivo per attivare una rete internet per le famiglie a basso reddito è stato rinnovato. Ecco le migliori offerte per ottenere fino a 500 euro di bonus ...