VIDEO Sci di fondo, Francesco De Fabiani 2° nella mass start in Val di Fiemme. Highlights e sintesi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Francesco De Fabiani ha conquistato un bellissimo secondo posto nella 15 km mass start in tecnica classica andata oggi in scena in Val di Fiemme. L'azzurro si è distinto sulle nevi italiane, ha tenuto botta al fuoriclasse Alexander Bolshunov ed è finalmente riuscito a tornare sul podio in un evento internazionale. La terzultima tappa del Tour de Ski sorride al valdostano, ora undicesimo in classifica generale e in lotta per un piazzamento nella top-10. Vittoria scontata di Bolshunov, il quale ha ipotecato il successo finale nella kermesse.

