Ufficiale: l’ex Cagliari Santiago Colombatto è del Leon FC (Di sabato 9 gennaio 2021) Nuovo innesto per i campioni in carica in Messico del Leon FC. Si tratta di Santiago Colombatto, l’argentino arriva in prestito dai belgi del Sint-Truiden. Il centrocampista, oggi 23enne, ha vestito oltre al Cagliari anche le maglie di Perugia, Trapani, Hellas Verona e Pisa. Foto: twitter Cagliari Ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 gennaio 2021) Nuovo innesto per i campioni in carica in Messico delFC. Si tratta di, l’argentino arriva in prestito dai belgi del Sint-Truiden. Il centrocampista, oggi 23enne, ha vestito oltre alanche le maglie di Perugia, Trapani, Hellas Verona e Pisa. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

davidelordcook : RT @PallacReggiana: ?? UNAHOTELS, ECCO DOMINIQUE SUTTON ?? L'ala ex Trento e Brindisi ha firmato fino a fine stagione! Qui i dettagli nel c… - fit_village : RT @PallacReggiana: ?? UNAHOTELS, ECCO DOMINIQUE SUTTON ?? L'ala ex Trento e Brindisi ha firmato fino a fine stagione! Qui i dettagli nel c… - lo_zio79 : RT @PallacReggiana: ?? UNAHOTELS, ECCO DOMINIQUE SUTTON ?? L'ala ex Trento e Brindisi ha firmato fino a fine stagione! Qui i dettagli nel c… - Dave_Trebbi : RT @PallacReggiana: ?? UNAHOTELS, ECCO DOMINIQUE SUTTON ?? L'ala ex Trento e Brindisi ha firmato fino a fine stagione! Qui i dettagli nel c… - FutXFan : ?? PREDICTION #TOTY In attesa di scoprire la data ufficiale del rilascio del #TeamOfTheYear (ogni giorno dall'11 gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale l’ex Esonero rata Imu 16 dicembre: ex zone rosse, alberghi, b&b. Il Mef chiarisce i dubbi LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi