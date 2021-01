Uccisa e in pasto a maiali. Salvini: "Pena di morte? Qualche dubbio viene..." (Di venerdì 8 gennaio 2021) Francesca Galici I dubbi notturni di Matteo Salvini sulla Pena di morte in Italia, dopo il caso della donna mangiata dai maiali, raccolgono un elevato numero di consensi Una riflessione notturna di Matteo Salvini ha riaperto il grande dilemma etico sulla Pena morte nel nostro Paese. "Io sono contro la Pena di morte, ma devo dire che di fronte a certa infame violenza Qualche dubbio mi viene", ha scritto il leader della Lega sui suoi profili social. Il riferimento è alla 44enne imprenditrice di Limbadi, un piccolo centro della provincia di Vibo Valentia, scomparsa misteriosamente il 6 maggio del 2016. Nelle scorse ore, un collaboratore di giustizia ne ha rivelato l'atroce ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Francesca Galici I dubbi notturni di Matteosulladiin Italia, dopo il caso della donna mangiata dai, raccolgono un elevato numero di consensi Una riflessione notturna di Matteoha riaperto il grande dilemma etico sullanel nostro Paese. "Io sono contro ladi, ma devo dire che di fronte a certa infame violenzami", ha scritto il leader della Lega sui suoi profili social. Il riferimento è alla 44enne imprenditrice di Limbadi, un piccolo centro della provincia di Vibo Valentia, scomparsa misteriosamente il 6 maggio del 2016. Nelle scorse ore, un collaboratore di giustizia ne ha rivelato l'atroce ...

