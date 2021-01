The Nice Guys: recensione della buddy comedy di Shane Black (Di venerdì 8 gennaio 2021) The Nice Guys è un film che attira. Con la suo utilizzo intelligente dell’ ironia, del clima anni 70 e del più classico dei buddy movie, Shane Black ci conduce in un’ avventura divertente e fuori dalle righe. Pellicola del 2016, prodotta da Joel Silver e scritta e diretta dallo stesso Black, The Nice Guys, è un piacevole modo per passare due ore con una commedia capace di essere geniale ma allo stesso tempo divertente. Intendiamoci, non stiamo parlando del capolavoro del secolo ma di un ottimo buddy movie fondato su ottimi equilibri tra i protagonisti e una sceneggiatura solida e scorrevole. Ci immerge in una realtà che del vintage si fa vanto. Dalle scenografie ai costumi, tutto si ricollega alla Hollywood anni 70 e a quel cinema ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 8 gennaio 2021) Theè un film che attira. Con la suo utilizzo intelligente dell’ ironia, del clima anni 70 e del più classico deimovie,ci conduce in un’ avventura divertente e fuori dalle righe. Pellicola del 2016, prodotta da Joel Silver e scritta e diretta dallo stesso, The, è un piacevole modo per passare due ore con una commedia capace di essere geniale ma allo stesso tempo divertente. Intendiamoci, non stiamo parlando del capolavoro del secolo ma di un ottimomovie fondato su ottimi equilibri tra i protagonisti e una sceneggiatura solida e scorrevole. Ci immerge in una realtà che del vintage si fa vanto. Dalle scenografie ai costumi, tutto si ricollega alla Hollywood anni 70 e a quel cinema ...

wolvie_00 : Non un capolavoro, ma divertentissimo - sugacoochie : @the_melonist HAKDHSJDJ NICE - THE_ALPHA_NANO : @life_of_niksi @Twitch @LiamRBS Nice ricciardo t - lois_peter : Bella la camicia, bella lei! Insomma mi piace tutto!! Peter guarda pure la partita io guardo altro!!?? Nice shirt, n… - SInchietta : @sciroccoxyz Non vedevo le loro facce da quando cantavano 'Beach on the beach sotto 'o sole la pelle brucc' sott 'a… -

Ultime Notizie dalla rete : The Nice The Nice Guys sul 20 e in streaming Mediaset Play The Nice Guys: recensione della buddy comedy di Shane Black

Recensione di The Nice Guys buddy comedy con Ryan Gosling e Russell Crowe diretta da Shane Black arrivata nelle sale nel 2016.

Paris – Nice 2021, ecco le tappe: tre arrivi nel nizzardo (Video e Percorso)

La gara si correrà tra il 7 e il 14 marzo: arrivi a Biot, Valdeblore La Colmiane e Nizza. Le squadre che parteciperanno alla grande corsa a tappe ...

Recensione di The Nice Guys buddy comedy con Ryan Gosling e Russell Crowe diretta da Shane Black arrivata nelle sale nel 2016.La gara si correrà tra il 7 e il 14 marzo: arrivi a Biot, Valdeblore La Colmiane e Nizza. Le squadre che parteciperanno alla grande corsa a tappe ...