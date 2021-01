Strage di Viareggio, Cassazione: processo di appello da rifare. Prescritti omicidi colposi (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Corte di Cassazione ha deciso che sulla Strage di Viareggio il processo di appello va rifatto, ma solo per il reato di disastro. Prescritti, invece, i reati di delitto colposo. La Strage, del giugno 2009, costò la vita a 32 persone Strage di Viareggio treni incidente ferroviario Cassazione Orlando Sacchelli ? Url ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Corte diha deciso che sulladiildiva rifatto, ma solo per il reato di disastro., invece, i reati di delitto colposo. La, del giugno 2009, costò la vita a 32 personeditreni incidente ferroviarioOrlando Sacchelli ? Url ...

Agenzia_Ansa : Strage stazione #Viareggio, prescritti gli omicidi colposi. La Cassazione riapre il processo anche per l'ex ad di F… - TgrRaiToscana : Fuori dalla cassazione a Roma sit in dei familiari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio in attesa de… - Corriere : Strage di Viareggio, la Cassazione annulla la condanna di Moretti: va rifatto il processo - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Strage stazione #Viareggio, prescritti gli omicidi colposi. La Cassazione riapre il processo anche per l'ex ad di Fs e Rf… - zazoomblog : Strage di Viareggio: prescritti gli omicidi colposi si riapre il processo anche per Moretti - #Strage #Viareggio:… -