Stile Japandi | lo stile perfetto per un rifugio in montagna

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Loè la tendenza degli ultimi anni. Difatti da tempi recentissimi ha preso piede nel settore dell’interior design e fa leva sull’unione delloscandinavo e dellogiapponese. I punti di partenza sono notevolmente diversi ma alcune cose in comune consentono la fusione delle due tendenze. Il risultato dunque non può non