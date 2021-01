Recovery, probabilmente martedì il Consiglio dei ministri (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri per l'esame del Piano nazionale di ripresa e resilienza potrebbe tenersi martedì. E' quanto emerso al termine del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Italia viva chiede ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ildeiper l'esame del Piano nazionale di ripresa e resilienza potrebbe tenersi. E' quanto emerso al termine del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Italia viva chiede ...

Stando a quanto filtra, tra le ipotesi sembra più probabile che la riunione si tenga martedì. Recovery fund, i renziani strappano con Conte e Gualtieri. Alta tensione al vertice, crolla tutto "Per ...

"Alleati bugiardi", "Provocate". Volano coltelli nel governo

Il vertice di governo finisce in rissa. Il Pd sbotta con Italia Viva: "Basta paletti". I renziani mettono fretta: "Decidete subito". La crisi è a un passo.

