Record stagionale Masterchef Italia, nella classe cominciano rivalità e strategie (Di venerdì 8 gennaio 2021) Determinati e agguerriti come non mai, gli aspiranti chef di questa edizione di Masterchef Italia stanno dimostrando di non voler mollare nemmeno per un attimo la presa e si danno battaglia per continuare il proprio percorso nelle cucine del cooking show. Negli episodi di ieri sera,... Leggi su digital-news (Di venerdì 8 gennaio 2021) Determinati e agguerriti come non mai, gli aspiranti chef di questa edizione distanno dimostrando di non voler mollare nemmeno per un attimo la presa e si danno battaglia per continuare il proprio percorso nelle cucine del cooking show. Negli episodi di ieri sera,...

GiornaleLORA : Record stagionale per Masterchef Italia: ieri sera 1 milione 148 mila spettatori medi e 3,72% di share - PietroPecchioni : RT @tatanka_h: Attenzione! Ieri Chiesa ha battuto il record stagionale di efficienza tecnica e fisica. E lo veniamo a scoprire così, senza… - leo1908MI : RT @tatanka_h: Attenzione! Ieri Chiesa ha battuto il record stagionale di efficienza tecnica e fisica. E lo veniamo a scoprire così, senza… - sportli26181512 : Milan-Juventus, la partita è stata seguita quasi da 4 milioni di spettatori in tv: (ANSA) - ROMA, 07 GEN - Zero pub… - PastoreFrance : RT @Ilconservator: Riotta, 27 vocaboli 52 stronzate. È record stagionale #USA #CapitolHill -

Ultime Notizie dalla rete : Record stagionale Serie A, doppio record stagionale su Sky Corriere dello Sport.it Record stagionale Masterchef Italia, nella classe cominciano rivalità e strategie

Determinati e agguerriti come non mai, gli aspiranti chef di questa edizione di MasterChef Italia stanno dimostrando di non voler mollare nemmeno ...

La Befana regala il record di ascolti: quasi tre milioni su Sky per la sfida di San Siro

Zero pubblico allo stadio, ma quasi quattro milioni di tifosi a seguire Milan-Juve dalla tv. È doppio record stagionale per la Serie A su Sky. Domenica sera il posticipo della 16a giornata tra la capo ...

Determinati e agguerriti come non mai, gli aspiranti chef di questa edizione di MasterChef Italia stanno dimostrando di non voler mollare nemmeno ...Zero pubblico allo stadio, ma quasi quattro milioni di tifosi a seguire Milan-Juve dalla tv. È doppio record stagionale per la Serie A su Sky. Domenica sera il posticipo della 16a giornata tra la capo ...