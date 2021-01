Meteo del fine settimana pazzesco, difficile da capire (Di venerdì 8 gennaio 2021) Meteo week end con neve in Italia.Non so, avete dato un’occhiata ai modelli previsionali? Si? Beh, che dire del fine settimana ormai alle porte? Possiamo soltanto dirvi, condizioni Meteo difficili da capire! Vero è che l’Italia, non scordiamolo, è adagiata sui meridiani per oltre un migliaio di chilometri, così com’è vero che è circondata dal mare e dalle Alpi. Ciò premesso non ci si dovrebbe stupire più di tanto di quel che sta per succedere, ovvero delle enormi differenze termiche del weekend. Già, perché da un lato avremo tanto freddo, dall’altro lato avremo una fiammata talmente mite da ricordarci la Primavera! Avete letto bene, la Primavera! Pensate che in Sicilia si affacceranno isoterme di oltre 15°C a 1500 metri di quota, significa che al suolo le temperature massime potrebbero superare ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021)week end con neve in Italia.Non so, avete dato un’occhiata ai modelli previsionali? Si? Beh, che dire delormai alle porte? Possiamo soltanto dirvi, condizionidifficili da! Vero è che l’Italia, non scordiamolo, è adagiata sui meridiani per oltre un migliaio di chilometri, così com’è vero che è circondata dal mare e dalle Alpi. Ciò premesso non ci si dovrebbe stupire più di tanto di quel che sta per succedere, ovvero delle enormi differenze termiche del weekend. Già, perché da un lato avremo tanto freddo, dall’altro lato avremo una fiammata talmente mite da ricordarci la Primavera! Avete letto bene, la Primavera! Pensate che in Sicilia si affacceranno isoterme di oltre 15°C a 1500 metri di quota, significa che al suolo le temperature massime potrebbero superare ...

DPCgov : ???? #AllertaGIALLA venerdì #8gennaio in quattro regioni. ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone… - DPCgov : ??? Temporali e venti di burrasca al sud domani, sabato #2gennaio #protezionecivile Leggi l'avviso meteo ??… - DPCgov : Lunedì #4gennaio ?? ????? Neve e pioggia al Nord-Ovest ???? #allertaGIALLA meteo-idro in sette regioni ?? Leggi l'avvis… - nauticatarello : Situazione meteo alle 08:00 sul #LagoDiViverone alla #nauticatarello Temperatura: -4.9 °C Pressione: 1014.0 hPa Int… - LB19712 : RT @ilmeteoit: #Video dalla #COREA del #SUD: #Seul investita da una #TEMPESTA di #NEVE eccezionale -