Governo: attesa per il vertice Conte-maggioranza. Bellanova: “Esperienza conclusa, è al capolinea” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ultime ore del Governo Conte II? “Questo dipende da Conte, da come vuole affrontare la situazione di grande emergenza in cui verte il Paese. Le risposte vanno date al Paese, ai cittadini, non al collocamento dei ministri o dello stesso Conte”, è la risposta della ministra delle Politiche agricole e capo delegazione di Italia Viva nel Governo Teresa Bellanova. La verità emergerà probabilmente stasera, quando si terrà il summit tra i capidelegazione. Ieri è stata inviata ai partiti (Pd, Iv, M5s e Leu) la bozza del Recovery con le modifiche apportate con le indicazioni di Italia viva in primis, Pd, M5S e Leu. Questo significa che il Consiglio dei ministri non si dovrebbe tenere prima di sabato e solo dopo la ratifica del Governo il testo del Recovery arriverà alle Camere ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ultime ore delII? “Questo dipende da, da come vuole affrontare la situazione di grande emergenza in cui verte il Paese. Le risposte vanno date al Paese, ai cittadini, non al collocamento dei ministri o dello stesso”, è la risposta della ministra delle Politiche agricole e capo delegazione di Italia Viva nelTeresa. La verità emergerà probabilmente stasera, quando si terrà il summit tra i capidelegazione. Ieri è stata inviata ai partiti (Pd, Iv, M5s e Leu) la bozza del Recovery con le modifiche apportate con le indicazioni di Italia viva in primis, Pd, M5S e Leu. Questo significa che il Consiglio dei ministri non si dovrebbe tenere prima di sabato e solo dopo la ratifica delil testo del Recovery arriverà alle Camere ...

