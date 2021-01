Fiorentina | la “pazza” idea di Commisso per dimenticare Chiesa

Leggi su serieanews

(Di venerdì 8 gennaio 2021)vuole rinforzare laa gennaio per allontanarsi dalla parte bassa della classifica: i viola puntano Caicedo e Gomez Roccovuole rinforzare lae per farlo ha già scelto due nomi per migliorare la fase offensiva, Felipe Caicedo e Alejandro Gomez. La vittoria con la Juventus ha illuso lache contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.