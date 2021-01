Ferito dopo aver fatto esplodere mega – bomba a Capodanno, 25enne casertano muore in ospedale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – E’ morto all’ospedale di Caserta, dove era ricoverato dalla notte di Capodanno, il 25enne Domenico Di Giacomo, rimasto Ferito in seguito all’esplosione di numerose bombe carta assemblate in un unico grande ordigno. La forte deflagrazione, che provocò un’onda d’urto di trenta metri, avvenne circa tre quarti d’ora dopo la mezzanotte e fu avvertita in tutta la città di Caserta. Teatro dell’esplosione fu il cortile interno di Parco Primavera, rione popolare della frazione di Tuoro dove il giovane viveva con la famiglia. Fu lo stesso Di Giacomo – hanno accertato i carabinieri della Compagnia di Caserta – a confezionare il mega-ordigno con l’aiuto dei due fratelli di 21 e 17 anni; anche questi ultimi rimasero feriti, ma in modo più lieve, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – E’ morto all’di Caserta, dove era ricoverato dalla notte di, ilDomenico Di Giacomo, rimastoin seguito all’esplosione di numerose bombe carta assemblate in un unico grande ordigno. La forte deflagrazione, che provocò un’onda d’urto di trenta metri, avvenne circa tre quarti d’orala mezzanotte e fu avvertita in tutta la città di Caserta. Teatro dell’esplosione fu il cortile interno di Parco Prima, rione popolare della frazione di Tuoro dove il giovane viveva con la famiglia. Fu lo stesso Di Giacomo – hanno accertato i carabinieri della Compagnia di Caserta – a confezionare il-ordigno con l’aiuto dei due fratelli di 21 e 17 anni; anche questi ultimi rimasero feriti, ma in modo più lieve, ...

