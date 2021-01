Elon Musk supera Jeff Bezos e diventa il più ricco al mondo

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Secondo il Bloomberg Billionaire's Index, l'ultimo aumento del 4,7% nel valore delle azioni di Tesla ha spinto il patrimonio netto dia 188.5 miliardi di dollari, 1.5 in più di, finora al primo posto della classifica. Nel 2020, la quota diin azioni Amazon è aumentata di 75 miliardi di dollari, per un valore complessivo di 173.3 miliardi, spinta dall'enorme aumento delle vendite nel mezzo della pandemia di Covid-19. Nulla, però, in confronto alle partecipazioni diin Tesla.I 170 milioni di azioni della compagnia che già possiede sono aumentati per un valore di 106 miliardi di dollari durante il 2020, mentre le azioni stesse sono aumentate del 743% nel corso dell'anno. Il valore delle sue stock option detenute all'inizio dell'anno è aumentato di 14.2 ...